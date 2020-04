Repubblica Ceca: coronavirus, per ministro Sanità paese è pronto a tornare alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca è riuscita ad arrestare la diffusione incontrollata del coronavirus e ora può iniziare a prepararsi al ritorno alla normalità. Lo ha detto il ministro della Salute Adam Vojtech, secondo cui le stime per la fine di aprile indicano una quota di 10.600 pazienti, oltre 4 mila in meno rispetto alle previsioni della scorsa settimana. Secondo Ladislav Dusek, il direttore dell'Istituto di statistica e informazione sanitaria (Ihis), la salute delle persone più anziane, i soggetti più a rischio in caso di infezione, può essere garantita. Secondo i dati dell’Ihis, il numero di anziani infettati è pari a circa il 24 per cento del totale, ma il loro numero non sta crescendo in modo significativo e le persone con più di 75 anni sono meno del 7 per cento. Secondo Dusek, la maggior parte delle vittime del Covid-19 ha più di 80 anni. "I dati lo dimostrano chiaramente che non siamo in una situazione come la Spagna, l'Italia, gli Stati Uniti o il Regno Unito. Le capacità ospedaliere sono più che sufficienti", ha detto Vojtech. Sinora sono stati fatti quasi 99 mila tamponi e la percentuale dei risultati positivi è stata di circa del 4 per cento. Secondo Dusek, la tendenza al miglioramento è confermata anche dalla percentuale dei casi positivi tra le persone testate in tempo reale senza test ripetuti, che è circa del 6 per cento.(Vap)