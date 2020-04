Imprese: Stefano Dominella confermato presidente Moda design e arredo di Unindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni couture, è stato confermato presidente della sezione Moda design e arredo di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024. Lo riferisce una nota. La sezione associa 43 aziende per 1600 dipendenti. “La contaminazione tra il mondo della moda e il mondo dell’arredo-design è ormai un connubio consolidato e radicato nella tradizione del made in Italy - afferma Dominella -. La presenza all’interno della sezione delle componenti moda, arredo e design sarà da stimolo per lo sviluppo di progettualità vincenti. Il sistema moda e il sistema arredo design, sono due settori trainanti della nostra economia, entrambi fortemente orientati all’export. Il sistema moda dell’Italia aveva chiuso il 2019 con un fatturato di circa 90 miliardi di euro, in crescita dello 0,8 per cento rispetto all’anno prima, trainato proprio dall’export, pari ad oltre il 60 per cento". (segue) (Com)