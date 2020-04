Imprese: Stefano Dominella confermato presidente Moda design e arredo di Unindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la produzione italiana della filiera legno-arredo "nel 2019 confermava un segno positivo (+0,6 per cento) e si attestava a 42,5 miliardi di euro, confermando che l’internazionalizzazione resta una leva di sviluppo fondamentale per il nostro paese - sottolinea Dominella -. Tra gli obiettivi della mia presidenza, grazie anche alla preziosa collaborazione della mia squadra c’è quello di continuare a supportare i giovani designer del Club della creatività e inoltre - aggiunge - definire iniziative utili a favorire lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle aziende, attraverso partecipazioni fieristiche, attività di formazione, missioni imprenditoriali. Purtroppo l’imprevedibile emergenza sanitaria che ci sta colpendo, modifica in modo significativo le nostre previsioni, ci auguriamo solo di poter limitare le ripercussioni sul nostro settore e sull’intera economia. Auspichiamo - conclude - che le misure annunciate in questa settimana dal governo siano sufficienti a garantire la liquidità delle imprese e parallelamente la pianificazione della ripresa delle attività economiche, tutelando la salute dei lavoratori, come consigliato dalla comunità scientifica. Pertanto vanno valutati positivamente i provvedimenti orientati a supportare la liquidità delle imprese attraverso garanzie pubbliche per la concessione del credito da parte delle banche, evitando così di drenare risorse alle imprese, purché non annullati nella loro efficacia dalle vischiosità della burocrazia o del sistema bancario.” (segue) (Com)