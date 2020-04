Imprese: Stefano Dominella confermato presidente Moda design e arredo di Unindustria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Dominella è stato eletto all’unanimità dall’assemblea che ha nominato, come vice presidente Vincenzo Cristofaro (Klopman international) completano il consiglio direttivo della sezione: Gabriela Capoccioni Scuderi (Scuderi srl); Teresa Martinelli,(Slamp), Francesca Mazza (Colorificio Mazza di Coletti Virle); Manuela Cionco (Dimar group); Massimo Marini (Dublo srl); Giove Mencarini (Giove group); Guido Giacobbi (Tecnolegno Srl). Stefano Dominella, già presidente della sezione tessile abbigliamento, moda e accessori di Unindustria, all’interno dell’associazione è anche membro di Gruppi tecnici mercati globali e valorizzazione del made in Italy e turismo e industria creativa. Debutta nel mondo della moda, dopo essersi diplomato presso la scuola di design “Istituto Marangoni” di Milano, nella metà degli anni ’70, entrando a far parte del team dell’ufficio stile di Mila Schön. Alla fine degli anni ’70 dal capoluogo lombardo si trasferisce a Roma con l'incarico di assistente coordinatore di Valentino per le collezioni di prét-à-porter, curando inoltre i rapporti tra l'ufficio stile e il gruppo Gft, poi Hdp. Negli anni ’80 dà vita, insieme a Raniero Gattinoni, alla “Raniero Gattinoni prét-à-porter” e intraprende il progetto di restyling della griffe Gattinoni sviluppando una nuova strategia di marketing e di distribuzione che apre al brand le porte dei mercati internazionali. (segue) (Com)