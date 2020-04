Imprese: Stefano Dominella confermato presidente Moda design e arredo di Unindustria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1983 diventa membro del consiglio direttivo della Camera nazionale della moda italiana, un incarico che ricopre fino al 2012. Dal 2002 al 2007 è stato presidente di Alta Roma Scpa. Tra i numerosi prestigiosi incarichi ricoperti c’è anche quello di direttore del master in Fashion luxury management presso la Link campus university e direttore scientifico dell’istituto Modartech di Pontedera e docente di comunicazione e management presso l’università la Sapienza di Roma facoltà di lettere corso di laurea “Scienze della moda e del costume” e presso lo Ied e l’Accademia del lusso di Milano. Stefano Dominella è inoltre ideatore e curatore di importanti mostre, progetti ed eventi culturali e sociali legati al mondo della moda e non solo come la mostra “L’eleganza del cibo. Tales about food and fashion” Expo 2015 - Museo dei mercati di Traiano, a Roma, New York e Hanoi e la mostra “Giapponizzati. Racconti di un viaggio di moda” a Roma e a Tokyo, solo per citarne alcune. (Com)