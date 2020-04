Nord Macedonia: coronavirus, il governo estende il coprifuoco per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Macedonia del Nord hanno deciso di estendere il divieto di uscire dalle proprie case per i cittadini a causa dell'emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta la stampa locale, a partire da oggi i cittadini non possono più uscire di casa dopo le ore 16 fino alle 5 del mattino successivo, mentre fino a ieri il divieto partiva alle 21 di sera. Sono state inasprite anche le misure relative al fine settimana, che portano il divieto di uscire di casa dalle 16 di venerdì fino alle 5 del mattino di lunedì. Le persone che hanno più di 67 anni possono uscire di casa solo fra le 10 del mattino e mezzogiorno durante i giorni feriali, mentre i minori di 18 anni potranno uscire fra l'una e le tre del pomeriggio. A tutti i cittadini è fatto inoltre divieto di assembramento in gruppi composti da più di due persone, eccezion fatta per i minori di 14 anni se accompagnati da un genitore che deve però essere al massimo con un'altra persona maggiorenne. Il governo ha infine stabilito che gli agricoltori potranno muoversi all'interno dei propri comuni di appartenenza esclusivamente per ragioni lavorative. Sono esenti dai divieti gli agenti di polizia, l'esercito, gli operatori sanitari, i negozi di alimentari e i ristoranti che fanno consegna a domicilio. Le farmacie resteranno sempre aperte, secondo quanto deciso dalle autorità nazionali. (Mas)