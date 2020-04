Nepal: coronavirus, Banca mondiale finanzia 29 milioni di dollari per risposta all’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato un finanziamento rapido di 29 milioni di dollari per il Nepal per la risposta all’emergenza Covid-19 e la preparazione del sistema sanitario per la prevenzione e il controllo dell’epidemia. L’accordo è stato firmato ieri dal sottosegretario alle Finanze nepalese, Sishir Kumar Dhungana, e dal direttore dell’istituto per il Nepal, Faris Hadad-Zervos. In particolare, i progetti dovranno riguardare il miglioramento della capacità di individuazione dei casi di contagio secondo le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e la predisposizione di nuovi posti letto di terapia intensiva. Il finanziamento è erogato dall’Agenzia internazionale per lo sviluppo (Ida) della Banca mondiale. La responsabilità dell’attuazione dei progetti è del ministero della Sanità nepalese. (segue) (Inn)