Nepal: coronavirus, Banca mondiale finanzia 29 milioni di dollari per risposta all’emergenza (3)

- Il governo sta cercando di aumentare i posti letto di terapia intensiva, aggiungendone 120 nella Valle di Katmandu, soprattutto con l’ampliamento di quelli dell’Ospedale Sukraraj per le malattie tropicali e infettive. Gli altri ospedali in grado di offrire questo tipo di assistenza sono il policlinico universitario Tribhuvan University Teaching Hospital, il Grande International Hospital, il Nepal Mediciti Hospital, l’Hams Hospital e l’Om Hospital, tutti nell’area metropolitana della capitale. Le difficoltà riguardano anche le risorse umane, perché si stima la necessità di cinque-sei medici e di 15-16 infermieri esperti in ogni reparto di terapia intensiva. (segue) (Inn)