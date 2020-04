Nepal: coronavirus, Banca mondiale finanzia 29 milioni di dollari per risposta all’emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Il primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, in un discorso alla nazione, ha fatto il punto sulla situazione. Al momento, ha riferito il premier, sono stati allestiti centri per la quarantena in grado di ospitare 30.566 persone e gli ospiti sono 9.168; inoltre, ci sono 3.259 posti letto in isolamento, 95 dei quali occupati. In tutti e sette gli Stati vengono effettuati test con metodica Pcr (reazione a catena della polimerasi); finora ne sono stati effettuati 1.890. Sono in corso i preparativi per effettuare test di diagnosi rapidi nei distretti ad alto rischio; allo scopo sono disponibili 75 mila kit. In tutti gli Stati sono stati distribuiti 1.048 set di dispositivi di protezione personale, 11.819 tute, 4.345 mascherine N95 e 565.261 mascherine chirurgiche. (Inn)