Coronavirus: Adiconsum, ok azioni Mise contro rincari dei prezzi

- "Apprezziamo l'impegno fin qui profuso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'AGCM, per contrastare gli aumenti ingiustificati dei prezzi delle mascherine, disinfettanti ed igienizzanti a seguito dell'emergenza coronavirus". Lo ha dichiarato Carlo De Masi, presidente Adiconsum che ha aggiunto: "Anche se, al momento, aumenti dei prezzi si sono verificati solo su iniziativa di singoli commercianti, prontamente denunciati anche con l'ausilio di alcune delle nostre sedi territoriali condividiamo l'iniziativa del sottosegretario Alessia Morani con delega ai consumatori di aver avviato un tavolo a distanza con le associazioni di categoria per prevenire eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi su altri beni di prima necessità". Quindi la richiesta: "Chiediamo al sottosegretario di poter far parte del suddetto tavolo in qualità di rappresentanti dei consumatori facenti parte del Consiglio nazionale consumatori e utenti".(Ren)