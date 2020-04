Coronavirus: Vuolo (Lega), poche mascherine e talora anche inidonee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi dispositivi per la protezione individuale e, sta anche capitando, che non siano idonei. Ho interrogato e sollecitato la commissione a creare una "ban-list" per tutte le aziende, europee e non, che non rispettano i standard minimi". Lo ha detto Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega che ha annunciato di aver presentato un'interrogazione con risposta scritta alla Commissione europea: "Italia, Spagna, Belgio e altri Stati membri dell'Unione europea stanno combattendo il Coronavirus ovvero la più grande emergenza sanitaria dal dopoguerra ad oggi". E ha aggiunto: "In questo momento, la prima linea di difesa sono i dispositivi per la protezione individuale. Mascherine, guanti monouso, camici chirurgici, occhiali e cuffie sono diventati indispensabili per la sicurezza del personale sanitario, pazienti e anche della popolazione". (Ren)