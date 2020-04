Coronavirus: Cantalamessa (Lega), da Pd e M5s no agli aumenti per medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scelta irresponsabile da parte del Partito democratico e dai Cinque stelle. Ieri, in Commissione Bilancio al Senato, la maggioranza boccia la proposta della Lega 63.0.2 che chiedeva di aumentare lo stipendio di medici, infermieri e personale sanitario che stanno lottando contro il virus, detassando il 70% del loro stipendi. Occasione sprecata per poter dimostrare il ringraziamento di una nazione intera". Lo ha detto in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa. (Ren)