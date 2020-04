Coronavirus: procuratore De Falco, a Latina indagini ridotte, rischio aumento reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Latina, così come in tutta Italia, l’intera macchina giudiziaria, gioco forza, ha dovuto rallentare. Lo dice ad "Agenzia Nova" il procuratore capo di Latina Giuseppe De Falco. “Per ragioni organizzative e per alcuni casi di positività in procura – dice De Falco - ho ridotto l’attività d’ufficio e ho chiesto alle forze di polizia di segnalare solamente notizie di reati urgenti, quelli che necessitano di provvedimenti impellenti. Le notizie che ho sulle attività criminali di questo periodo non sono complessive”. Però il procuratore di Latina sa di poter fare delle considerazioni. “A un primo periodo, quello attuale, di notevole riduzione di notizie di reato segue un altro legato alla emergenza, sempre più prestante, di problematiche di tipo economico che sono quelle che muovono la spinta a delinquere. E’ evidente – dice De Falco - che con tali problematiche non tutti riescono a mantenere la calma, la lucidità, la correttezza che servono e, quindi, c’è rischio di un incremento dei reati contro il patrimonio. Da un lato può essere reso più difficile dall’alto numero di forze di polizia che presidiano il territorio per garantire l’osservanza delle restrizioni anticontagio, dall’altro può essere agevolato da situazioni contingenti come ad esempio negozi chiusi e non presidiati o persone anziane sole in case; situazioni che agevolano reati come rapine, furti e truffe”. Proprio sotto l’aspetto delle indagini rallentate, De Falco dice che “qualsiasi tipo di intervento che non contempla il famoso distanziamento sociale potrebbe essere rischioso. Ho quindi disposto il differimento delle attività investigative che non siano a carattere di video conferenza, ma non tutto, ovviamente, può essere fatto con questo sistema”. (Rer)