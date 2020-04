Coronavirus: Polizia locale e protezione civile consegnano mascherine per i pazienti a medici milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via le prime 120 consegne, per un totale di 12.000 mascherine chirurgiche, a Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta delle mascherine chirurgiche inviate da Regione Lombardia al Comune di Milano per la distribuzione alla cittadinanza. Lo annuncia in una nota il Comune di Milano spiegando che sono 6 le pattuglie di Polizia locale e 4 le squadre della Protezione civile del Comune di Milano impegnate nelle consegne. Ciascuno dei mille dottori riceverà un pacco contenente 100 mascherine da distribuire a chi tra i propri assistiti ne ha bisogno, deve uscire per forza di casa per andare a lavorare, non è riuscito a trovarle altrove e a quanti vivono con persone in quarantena ed è quindi necessario che si proteggano. La consegna a medici e pediatri si concluderà entro venerdì. (segue) (Com)