Coronavirus: Polizia locale e protezione civile consegnano mascherine per i pazienti a medici milanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane la collaborazione con medici e pediatri di base si è fatta abituale e molto positiva – commenta la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo –. Abbiamo già consegnato loro mascherine per proteggersi (ffp2 ed ffp3), gel igienizzante, guanti sterili monouso, liquido sanificante e un primo quantitativo di chirurgiche per i loro assistiti ed ora proseguiamo volentieri questo percorso insieme, perché possano darci una mano a raggiungere chi ne ha davvero bisogno e ne è ancora sprovvisto. Ci auguriamo che questo invio da parte della Regione di 120mila pezzi, per 1,4 milioni di abitanti, sia solo il primo". "Stiamo inoltre lavorando a un piano di distribuzione per chi vive nei quartieri popolari della città, con l'obiettivo di arrivare a consegnare 100.000 mascherine alle famiglie", aggiunge l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. (Com)