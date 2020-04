Migranti: Fondazione Ismu, nel 2019 in Italia 39 mila richieste di asilo, -27 per cento rispetto a 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 i richiedenti asilo registrati per la prima volta nella Ue sono stati 612.700, in aumento del 12% rispetto al 2018. È quanto emerge dai dati di Eurostat relativi alle prime richieste di asilo nei paesi membri dell'Unione Europea dell'anno precedente. In termini assoluti, fa sapere Eurostat, quasi 1 su 4 ha chiesto asilo in Germania, seguita da Francia (20 per cento del totale) e Spagna (19 per cento). L'Italia rappresenta il 6 per cento del totale per numero di prime richieste di asilo nella Ue. A fronte di un aumento generale, in alcuni paesi però si registrano importanti diminuzioni rispetto al 2018: in particolare proprio in Italia (-34 per cento), Germania (-12 per cento) e Austria (-7 per cento). Secondo i dati Eurostat, le persone in cerca di asilo nella Ue provengono soprattutto dalla Siria (74mila), seguita dall'Afghanistan (53mila) e dal Venezuela (45mila). Dei 45mila venezuelani che nel 2019 hanno chiesto protezione d'asilo per la prima volta nella Ue, la stragrande maggioranza (90 per cento) ha fatto domanda di asilo in Spagna (40.300). E mentre il numero di richiedenti provenienti dalla Siria è diminuito rispetto al 2018 (-7 per cento), il numero di afgani e di venezuelani è aumentato rispettivamente del 35 per cento e del 102 per cento. In particolare in Italia - secondo un'elaborazioni di Fondazione Ismu su dati del ministero dell'Interno - si evidenzia che a fronte della rilevante diminuzione del totale delle richieste di asilo registrata (nel 2018 erano 54mila), nel 2019 in Italia il numero totale dei richiedenti asilo è stato di 39mila unità (mentre i dati Eurostat sopracitati si riferiscono solo al sottogruppo di coloro che hanno fatto domanda per la prima volta). Nel 2019 si è riscontata la crescita del collettivo proveniente dall'America Centrale e Meridionale: oltre 6.700 richiedenti asilo - il 17 per cento del totale - provengono infatti da paesi di quest'area geografica, le cui domande di asilo sono quadruplicate in tre anni. (com)