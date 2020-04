Ue: coronavirus, da Commissione solo raccomandazioni, spetta a Stati membri decidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetterà agli Stati membri decidere come agire in merito all'uscita dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi del coronavirus. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, rispondendo a una domanda sulla decisione dell'esecutivo europeo di annullare la presentazione, annunciata per oggi, della strategia per uscire dalle misure restrittive. Quella sui "tempi di adozione delle nostre raccomandazioni agli Stati membri è una questione delicata perché gli Stati membri si trovano in diverse fasi di lotta contro la pandemia", ha detto. "Stiamo lavorando sul documento di raccomandazioni che ho annunciato ieri verrà adottato", ma serve "più tempo per l'adozione finale", ha aggiunto Mamer. "La Commissione proporrà delle raccomandazioni, ma è una prerogativa degli Stati membri nel campo della sanità decidere quali misure considerino appropriate in base alla situazione nei loro Stati", ha concluso spiegando che è importante l'informazione agli altri Stati e il coordinamento. (Beb)