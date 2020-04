Romania: Iohannis, seguire misure prevenzione coronavirus fondamentale per uscire da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure imposte dalle autorità romene per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus devono essere seguite rigorosamente al fine di poter allentarne poi alcune. Lo ha detto oggi il presidente della Romania, Klaus Iohannis in una dichiarazione stampa. "In Romania, sfortunatamente, aumenta il numero di casi, quello delle persone in cura e anche se tutti noi vogliamo porre fine a questa crisi il più rapidamente possibile, vi dico che non siamo ancora in questa fase e che non possiamo rilassarci. Dipende da noi quanto durerà ancora prima di avere un piano per rilassare le misure, perché questa infezione, questo virus passa da uomo a uomo. Se seguiamo le regole imposte dalle autorità, allora sicuramente saremo in grado di raggiungere prima la fase di rilassamento, per riprendere la nostra vita", ha dichiarato Iohannis dopo aver visitato il Centro nazionale per la leadership e il coordinamento degli interventi. (Rob)