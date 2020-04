Coronavirus: Basso (Wind), in Cura Italia auspichiamo sforzo armonizzazione comportamenti Pa locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore Affari esterni e sostenibilità di Wind Tre spa, Roberto Basso, audito in commissione Trasporti alla Camera sull’uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l’emergenza epidemiologica da coronavirus, in merito al decreto Cura Italia si è soffermato sull'articolo 82 "che affronta il problema delle semplificazioni. A nostro avviso bisognerebbe esplicitare meglio perché ad oggi c'è un problema di eterogeneità delle interpretazioni e dei diversi livelli di governance. Auspichiamo che l'articolo 82 venga arricchito da un intervento sull'autocertificazione e da uno sforzo di armonizzazione dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni locali". Quanto al traffic management, Basso ha riflettuto sulla possibilità in questa fase emergenziale di distribuire gli spazi di banda a seconda delle necessità: "Si potrebbe decidere che, ad esempio, a scuole o ospedali venga garantita un'ampiezza di banda superiore" rispetto a quella riservata agli spazi di intrattenimento. (Rin)