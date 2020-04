Coronavirus: D’Incà, procedura semplificata per produzione mascherine chirurgiche e Dpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, "ha predisposto una procedura semplificata per la produzione di mascherine chirurgiche e Dispositivi di protezione individuale (circolare numero 3572 del 18 marzo 2020)". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, durante il question time alla Camera, rispondendo ad una interrogazione - rivolta al ministro della Salute - sulle iniziative volte a sopperire alla carenza di dispositivi di protezione individuale e di altri presidi di sicurezza, in particolare per il personale sanitario, in relazione all'emergenza Covid-19 (Giacomoni-FI). "In linea con quanto disposto dal decreto legge 17 marzo 2020, numero 18 - ha continuato D’Incà - per facilitare le nuove produzioni e l’importazione, sono state adottate, infatti, procedure di valutazione, che fanno capo all’Istituto superiore di sanità e all’Inail, in deroga alla normativa vigente, relativamente alla tempistica e non agli standard tecnici, per garantire sempre la qualità dei prodotti. Infine - ha concluso ancora il ministro per i Rapporti con il Parlamento - con ordinanza del ministro della Salute in data 2 aprile 2020, è stata disposta una procedura accelerata per l’importazione non a fini commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il Covid-19". (Rin)