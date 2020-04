Ue: viceministro polacco Kowalski, con fallimento politiche europee rischiamo “Italexit”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche europee per contrastare la pandemia di coronavirus sono state un fallimento, in particolare per quanto concerne l’assistenza all’Italia: si rischia un “Italexit”. Lo ha scritto su Twitter il viceministro del Tesoro polacco, Janusz Kowalski, in cui attacca apertamente le politiche comunitarie in merito alla pandemia. “Salviamo l'Europa cominciando a fare i conti con gli eurodeputati immobili e ben pagati. Risparmiamo sulla burocrazia europea e con quei soldi aiutiamo l'Italia”, ha aggiunto Kowalski.(Vap)