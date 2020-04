Nicaragua: coronavirus, Ops esprime preoccupazione per gestione emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorni scorsi anche la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto al governo del Nicaragua di diffondere informazioni “complete e veritiere” sulla diffusione del nuovo coronavirus nel paese. “La Cidh chiede allo stato di diffondere informazioni complete e veritiere sulla prevenzione e sulla situazione del Covid19 con trasparenza, rigore e imparzialità”, si legge in una serie di tweet pubblicati dall’organismo. Le misure adottate finora, prosegue la commissione, “contraddicono le raccomandazioni per mitigare il contagio diffuse dagli organismi internazionali specializzati”. (segue) (Mec)