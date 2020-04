Nicaragua: coronavirus, Ops esprime preoccupazione per gestione emergenza sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza era stata la Chiesa cattolica del Nicaragua a criticare il governo per la presunta mancanza di trasparenza nella gestione del contagio. Il rettore della cattedrale di Managua ha invitato i fedeli a rimanere a casa e ha espresso preoccupazione per la mancata trasparenza da parte del governo nella comunicazione dei casi di contagio. Il religioso ha annunciato la momentanea sospensione della messa serale a partire dal 24 marzo. “Il problema è che non abbiamo molte informazioni. Siamo molto disinformati”, ha dichiarato. “Non c’è un’informazione chiara. Per questo è meglio prevenire per quanto possibile restando a casa ed evitando di uscire”. (Mec)