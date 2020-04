Kosovo: dalla Germania 13,5 milioni di euro a sostegno dell'istruzione e dell'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Kosovo Besnik Bislimi e il rappresentante della Banca tedesca allo Sviluppo (Kfw), Rene Escheman, hanno siglato oggi a Pristina un accordo per il finanziamento da parte del governo tedesco di 13,5 milioni di euro, di cui 7 milioni destinati all'Istruzione e gli altri 6,5 al settore agricolo. "Per molti anni una delle maggiori sfide del mercato del lavoro è stato il mancato legame con il sistema di istruzione. Il finanziamento del governo tedesco indirizzerà proprio questo problema", ha dichiarato Bislimi. Da parte sua, l'ambasciatore tedesco a Pristina Chistian Held ha osservato come "nonostante l'emergenze del coronavirus, non dobbiamo scordarci degli sviluppi a lungo termine dell'economia". (Kop)