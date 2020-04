Ponte Aulla: Mulè (FI), da M5s e Conte populismo e superficialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato, Giorgio Mulè, in una nota ha affermato: "Dopo il crollo del Ponte Morandi scattò quello che oggi, dopo il crollo di Albiano, verrebbe definito sciacallaggio: il premier Giuseppe Conte sostenne che la politica non poteva aspettare i tempi della giustizia e annunciò l'apertura del procedimento di revoca immediata delle concessioni ad Autostrade per la mancata manutenzione, pur in assenza di qualsiasi accertamento. E dunque - scrive il parlamentare - seguendo quel modello sciagurato, oggi dovrebbe essere revocata ad Anas la gestione delle migliaia di chilometri di strade e autostrade? Solo per un caso oggi non piangiamo vittime, solo per un caso non raccontiamo un'altra tragedia. Il populismo e la superficialità dei 5stelle guidati dal loro premier scontano oggi, dopo il crollo di Albiano, l'ennesimo limite di una politica ipocrita", conclude Mulè.(Com)