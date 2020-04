Speciale difesa: 15 mila detenuti rilasciati in Nord Africa per l'emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 15 mila detenuti sono stati liberati in Nord Africa per l’emergenza coronavirus, facendo emergere un aspetto spesso trascurato della pandemia: i rischi legati alla sicurezza e alla criminalità. Le autorità di Marocco, Algeria, Tunisia e Libia hanno disposto il rilascio di migliaia di detenuti dalle sovraffollate carceri dei rispettivi Paesi per evitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Si tratta per lo più di criminali condannati per reati minori o che avevano già scontato gran parte della pena. In alcuni paesi disastrati come la Libia, dove da oltre un anno persiste uno stato di guerra civile, esiste tuttavia il rischio che gli ex detenuti non solo tornino a delinquere, non trovando alcuno sbocco lavorativo, ma finiscano per essere reclutate dalle parti attive nel conflitto armato. Non solo: le conseguenze economiche della grave congiuntura economica che abbiamo di fronte – una crisi probabilmente peggiore di quella del 2008/2009 - potrebbero spingere gli ex detenuti a tentare la traversata verso l’Europa, andando ad alimentare quei flussi migratori illegali che invece si erano recentemente affievoliti. L’unica eccezione nella regione è l’Egitto. Nonostante le richieste di organizzazioni non governative internazionali come Human Rights Watch e Amnesty International, il presidente-generale Abdel Fatah al Sisi ha deciso per il momento di non estendere alcuna grazie né di autorizzare amnistie. In Marocco, al contrario, il sovrano in persona, Mohammed VI, ha concesso lo scorso 6 aprile la grazia reale a favore di 5.654 detenuti. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map", il monarca ha ordinato di adottare tutte le misure necessarie per rafforzare la protezione dei detenuti negli istituti penitenziari, in particolare contro la diffusione dell'epidemia del coronavirus, secondo quanto ha annunciato il ministero della Giustizia. "Nel contesto della costante attenzione prestata dal re ai detenuti negli istituti penitenziari e di riabilitazione, è stata concessa la grazia reale a beneficio di 5.654 detenuti", ha sottolineato il ministero. I detenuti che hanno ricevuto la grazia reale sono stati selezionati sulla base di criteri “strettamente oggettivi”, che tengono conto della loro età, del loro stato di salute e della durata della loro detenzione, nonché della buona condotta durante la loro detenzione, afferma la stessa fonte. (Asc)