Speciale difesa: Israele, incriminato israeliano per legami con intelligence Iran

- Il servizio di sicurezza interno di Israele, lo Shin Bet, ha annunciato di aver arrestato un cittadino israeliano lo scorso 16 marzo, accusato di aver preso contatti con agenti dell'intelligence iraniana. Il sospettato - il cui nome è soggetto a segreto istruttorio - è stato incriminato in tribunale. Secondo lo Shin Bet, i supervisori iraniani dell'uomo gli avrebbero chiesto di effettuare attacchi terroristici contro Israele; fornire informazioni sulla difesa israeliana e sui siti strategici; indicare modi per provocare tensione nella società israeliana; e individuare arabi-israeliani potenzialmente interessati ad aiutare l'Iran. "Questa indagine mostra ancora che l'Iran e i suoi delegati stanno lavorando per reclutare e trarre vantaggio dagli israeliani", ha spiegato lo Shin Bet. Il servizio di sicurezza ha aggiunto che il cittadino israeliano ha fatto numerosi viaggi all'estero per incontrare i suoi supervisori, tra cui un cittadino libanese, Khaled Yamani, che è membro del Fronte popolare per la liberazione della Palestina e che stava lavorando per conto degli iraniani. "Durante questi viaggi, ha ricevuto fondi, formazione, strumenti e codici di crittografia per essere in grado di mantenere i contatti con loro in modo crittografato dopo il suo ritorno in Israele", ha concluso lo Shin Bet. (Res)