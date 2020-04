Speciale difesa: coronavirus, in corso distribuzione 120 mila mascherine a personale Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la distribuzione dei dispositivi di sicurezza individuali attraverso l'approvvigionamento di ulteriori 120 mila nuove mascherine, consegnate dalla Protezione civile alla Difesa, al personale militare impiegato per l'emergenza Covid-19. "Proprio in questa direzione stiamo implementando la distribuzione delle mascherine rese disponibili dalla Protezione civile e destinate al personale delle Forze armate impiegato in Italia e all'estero nei vari teatri operativi", ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, come riferisce un comunicato stampa. Il tema della protezione "degli uomini e delle donne della Difesa è sempre stato prioritario, consapevoli dell'immenso sforzo quotidiano che affrontano fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19 con grande sacrificio e senso del dovere. Garantire loro adeguata sicurezza nel prezioso contributo che stanno dando al Paese è nostra primaria esigenza" ha aggiunto Guerini. Nella risposta all'interrogazione parlamentare anche il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi questa mattina ha evidenziato che "all'insorgere dell'emergenza Covid-19 la Difesa ha provveduto senza indugio ad emanare le necessarie misure a tutela dei militari impiegati, viene infatti assicurata la rigida implementazione delle indicazioni del ministero della Sanità". L'approvvigionamento continuerà nei prossimi giorni coprendo tutte le esigenze necessarie al fabbisogno attuale delle Forze Armate. (Com)