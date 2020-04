Speciale difesa: Cina, aereo anfibio AG600 si prepara per il primo volo di prova sul mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'AG600, il grande aereo anfibio cinese che sarà in grado di coprire tutto il Mar Cinese Meridionale, si sta preparando nella provincia di Hubei per condurre il suo primo volo di prova sul mare quest'anno come previsto, nonostante la pandemia di coronavirus. La televisione di stato cinese "Cctv" ha spiegato che l'AG600 è in fase di adeguamento e ottimizzazione del design a Jingmen poiché tutti i membri del suo team di sviluppo della Aviation Industry Corp of China (Avic) sono tornati al lavoro dopo che la situazione epidemica nella provincia ha iniziato a migliorare. "L'aeromobile è pronto per iniziare l'addestramento di volo di prova", ha detto Lu Yang, vicedirettore del centro di volo di prova di Zhuhai che fa capo ad Avic. I voli di prova sul mare sono più impegnativi di quelli condotti su terra, laghi o fiumi a causa di fattori di complessità come la condizione del mare e l'ambiente corrosivo dell'oceano, ha spiegato un esperto militare rimasto anonimo al "Global Times". L'AG600 ha condotto il suo volo inaugurale "terrestre" a Zhuhai, nella provincia meridionale del Guangdong nel dicembre 2017 e il suo primo volo di prova su acqua al di sopra di un bacino idrico a Jingmen nell'ottobre 2018, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva. L'aereo anfibio dovrebbe essere consegnato entro il 2022, secondo l'agenzia di stampa "Xinhua". Con dimensioni paragonabili a quelle di un Boeing 737, l'AG600 può combattere gli incendi boschivi, monitorare l'ambiente marittimo ed eseguire missioni di pattugliamento. Quando verrà dispiegato da Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, l'AG600 potrà raggiungere qualsiasi località nel Mar Cinese meridionale grazie alla sua autonomia di 12 ore e alla capacità di decollare e atterrare sull'acqua. (Cip)