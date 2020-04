Speciale difesa: Ecuador, Hrw, fare luce su responsabilità violazioni in proteste dello scorso ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha chiesto al governo dell’Ecuador di fare luce sulle violazioni commesse dalle forze di sicurezza durante le proteste antigovernative registrate nel paese lo scorso ottobre. “Come molti paesi, l'Ecuador potrebbe presto affrontare una crisi economica a causa della pandemia del coronavirus, e la lezione che il governo deve trarre dalle proteste dell'anno scorso è che è essenziale che la polizia agisca secondo la legge", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore Americhe per Hrw. “Accertare le responsabilità è fondamentale per dissuadere sia futuri abusi da parte delle forze di sicurezza sia crimini da parte dei manifestanti”. Come riporta Hrw delle 11 morti registrate durante le manifestazioni di protesta dell’ottobre scorso almeno quattro sono riconducibili all’uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza. (Nys)