Speciale difesa: Calvisi, cordoglio scomparsa maresciallo Esercito

- “Apprendo con profonda tristezza e commozione la notizia della scomparsa del maresciallo Massimiliano Taddeo, avvenuta questa mattina a Torino”, rende noto il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del sottufficiale dell’Esercito coinvolto in un incidente stradale mentre si recava al lavoro presso la sala operativa della Protezione Civile regionale. “In questo particolare momento desidero esprimere le mie più sentite condoglianze ai familiari di Massimiliano e la mia più profonda vicinanza al capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Farina e a tutta la forza armata”, conclude Calvisi. (Com)