Speciale difesa: Iraq, Consiglio Ue proroga missione consultiva Euam fino a 30 aprile 2022

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha prorogato il mandato della missione consultiva dell'Ue a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (Euam Iraq) fino al 30 aprile 2022. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue che ha spiegato che il mandato, che doveva scadere il 17 aprile 2020, è stato prorogato a seguito della valutazione dei bisogni iracheni. La missione continuerà a fornire consulenza e competenza a livello strategico sull'attuazione degli aspetti civili della riforma del settore della sicurezza in Iraq. Inoltre, Euam Iraq istituirà per la prima volta una cellula per identificare e attuare i progetti. L'organismo svolgerà inoltre un ruolo chiave nel coordinare, facilitare e fornire consulenza sui progetti attuati dagli Stati membri dell'Ue e dai paesi partner. Il Consiglio ha ricordato che l'Euam Iraq ha sede a Baghdad e il compito principale della missione è sostenere l'attuazione coerente degli aspetti civili connessi alla strategia di sicurezza nazionale irachena e alla riforma del settore della sicurezza. Questo processo, sostenuto da numerosi partner internazionali, prevede il sostegno alle riforme istituzionali per aiutare a contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata, con specifico riferimento alla gestione delle frontiere, alla criminalità finanziaria in particolare alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al traffico di beni culturali merce. Il Consiglio ha ricordato che Euma Iraq ha il mandato di consigliare i funzionari dell'Ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale e il ministero degli Interni che sono responsabili della guida della riforma. La missione conduce inoltre regolarmente visite a livello regionale e provinciale a sostegno degli sforzi iracheni per rafforzare il coordinamento a livello nazionale sulla riforma del settore della sicurezza civile. La missione è stata lanciata il 16 ottobre 2017 a seguito di una richiesta di sostegno da parte del governo iracheno.BebSpeciale difesa: ministro tedesco, Bundeswehr pronta a sostenere strutture civiliBerlinoLe Forze armate della Germania(Bundeswehr)sono pronte a sostenere le strutture civili del paese nella lotta contro la pandemia di coronavirus, “qualora non riescano più a svolgere determinati compiti”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), durante un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Kramp-Karrenbauer ha ricordato che l'intervento della Bundeswehr ha luogo “su richiesta delle autorità competenti dei Laender”. Finora, ha aggiunto il ministro della Difesa tedesco, la Bundeswehr ha ricevuto 300 domande di assistenza amministrativa per la fornitura di dispositivi medici e personale sanitario. Con riguardo all'allentamento delle misure restrittive attuate dal governo federale per il contenimento del contagio, la presidente dimissionaria della Cdu ha avvertito che il ritorno alla normale vita quotidiana “richiederà molto tempo”. Per Kramp-Karrenbauer, esistono “diverse strategie di uscita” dalle limitazioni, ma “è necessario avvicinarvisi lentamente per non sovraccaricare le capacità di terapia intensiva negli ospedali”. (Res)