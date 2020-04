Speciale difesa: Serbia-Russia: coronavirus, ministro Vulin ringrazia omologo Shoigu per aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha avuto un colloquio in videoconferenza con l'omologo russo, Sergej Shoigu nella giornata di ieri, 7 aprile. Secondo un comunicato del ministero della Difesa serbo, Vulin ha ringraziato la Russia per gli aiuti sanitari e il personale medico inviato a sostegno della lotta al coronavirus nel paese balcanico. "A nome del presidente della Repubblica e comandante in capo delle Forze armate della Serbia, Aleksandar Vucic, La prego di trasmettere i personali saluti e il ringraziamento al comandante in capo delle Forze armate della Federazione Russa, il presidente Vladimir Putin", ha detto Vulin a Shoigu. Secondo il ministro della Difesa serbo, l'aiuto inviato dalla Russia è "enorme, necessario ed è arrivato al momento giusto". A sua volta, Shoigu ha dichiarato che gli esperti russi faranno il possibile per aiutare la popolazione serba nel modo più efficace possibile contro la pandemia. Su richiesta di Vucic, la Russia ha inviato in Serbia 11 aerei contenenti aiuti sanitari, in particolare per le operazioni di disinfezione delle strutture ospedaliere, e personale medico per sostenere il paese balcanico nel contrasto alla diffusione del coronavirus. (Res)