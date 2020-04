Argentina: Standard & Poor's abbassa rating debito argentino a "default selettivo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una moratoria, secondo Guzman, è indispensabile per poter normalizzare l'economia nei prossimi quattro anni in un contesto di forte crisi. Principale obiettivo del gabinetto economico è quello di aumentare le riserve della Banca centrale e portarle a 65 miliardi di dollari entro il 2024 per poter allentare progressivamente le fortissime restrizioni attualmente in vigore al movimento dei capitali. "E' indispensabile ricomporre le riserve della Banca centrale per permettere al paese di assorbire shock esogeni", ha dichiarato il ministro, che ha quindi sottolineato che "la moratoria è essenziale per aprire uno spazio che permetta la ripresa anche dell'attività economica reale dell'Argentina dopo le ripetute crisi che si sono succedute". (segue) (Abu)