Argentina: Standard & Poor's abbassa rating debito argentino a "default selettivo" (9)

- In forte discesa a marzo anche i titoli del debito argentino. I bond emessi in dollari hanno registrato cali fino al 38,1 per cento, come nel caso dei denominati "Dica", e si avvicinano a un valore pari al 25 per cento del loro valore iniziale. La forte svalutazione dei titoli ha prodotto acquisti di tipo speculativo evidenziati dal forte rimbalzo in ascesa registrato ieri su alcune emissioni. La caduta del valore dei titoli argentini, segnalano gli esperti, potrebbe risultare doppiamente negativa per la possibilità che gran parte di questi passino in mano ai fondi speculativi (vulture funds), una situazione che potrebbe complicare ulteriormente il negoziato con i creditori nel quadro della crisi del debito argentino. (Abu)