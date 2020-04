Russia: coronavirus, velivolo An-124 consegna maschere e tute mediche in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un velivolo russo An-124 ha consegnato maschere mediche e tute protettive in Polonia. Lo ha reso noto il primo ministro Mateusz Morawiecki. "Un An-124 Ruslan è atterrato all'aeroporto di Okecie, a Varsavia, con a bordo 6 milioni di maschere mediche e 70 mila tute protettive. Tutte le attrezzature verranno inviate oggi all'Agenzia per le riserve materiali", ha scritto Morawiecki su Facebook. Le maschere e tute inviate sono state acquistate dalla Polonia in Cina. (Rum)