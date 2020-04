Nepal: coronavirus, sospensione voli internazionali prorogata fino al 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha prorogato fino al 30 aprile la sospensione dei voli internazionali. È la seconda proroga, dopo quella con cui la scadenza è stata spostata dal 31 marzo al 15 aprile. Il Dipartimento dell’immigrazione (Doi) non rilascerà visti fino al 15 aprile. Lo ha deciso il Comitato di coordinamento di alto livello per la prevenzione e il controllo della Covid-19 guidato dal ministro della Difesa e vicepremier, Ishwar Pokhre. I voli interni sono sospesi fino al 15 aprile nell’ambito del blocco delle attività e dei movimenti non essenziali. Anche in questo caso potrebbe esserci una proroga, come per il “lockdown” in generale. (segue) (Inn)