Nepal: coronavirus, sospensione voli internazionali prorogata fino al 30 aprile (2)

- Ieri il primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, in un discorso alla nazione, ha sottolineato che il paese è ad alto rischio, anche se finora sono stati confermati solo nove casi di contagio, e ha ribadito l’importanza delle misure di contenimento. Il premier ha spiegato che è stata creata una rete estesa ai vari livelli amministrativi per combattere l’epidemia, guidata dal Comitato di coordinamento, e che è stato istituito anche il Centro di gestione della crisi Covid-19 (Ccmc), sempre sotto la guida del ministro della Difesa Pokhrel. Per quanto riguarda l’impatto economico, Oli ha detto che sono state prese misure per assistere le persone colpite dalla serrata e ha ricordato che, per far sì che l’economia non si arrestasse completamente, sono stati mantenuti aperti, con misure di sicurezza, i cantieri dei grandi progetti. (Inn)