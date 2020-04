Ponte Aulla: FI, ennesima tragedia sfiorata per colpa dell'incuria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini del ponte completamente collassato su se stesso che collega la provincia di Massa Carrara con quella di La Spezia, "sono un déjà vu che non avremmo più voluto rivivere". Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori toscani di Forza Italia Massimo Mallegni (capogruppo in commissione Lavori Pubblici), Barbara Masini e Roberto Berardi. "Dobbiamo, e siamo al paradosso, ringraziare l’emergenza sanitaria che ha evidentemente contingentato il traffico su quel tratto stradale che di solito è molto più intenso e ci ha permesso di tirare un sospiro di sollievo per le condizioni fisiche degli automobilisti coinvolti", affermano i senatori diu FI. "E' di novembre 2019 la comparsa della prima crepa su quel ponte ma dopo un intervento di riparazione e 'attenti controlli' da parte dell’Anas, era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico. Ci pare evidente - aggiungono - come questi controlli non fossero poi così attenti se dopo appena 5 mesi il ponte in questione si è accartocciato su se stesso in questa maniera. Presenteremo un'interrogazione urgente in commissione Lavori pubblici per capire l'effettivo stato delle nostre infrastrutture, perché è chiaro che la tragedia del ponte Morandi non ci ha insegnato niente", conclude la nota dei senatori toscani di Forza Italia.(Com)