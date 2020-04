Coronavirus: iniziato in Aula Senato esame decreto Cura Italia, domani alle 12.40 prima chiama per fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata nell'Aula del Senato la discussione generale sul decreto Cura Italia, contenente le misure economiche per fronteggiare le conseguenze del Covid-19. In merito all'intenzione del governo di porre la questione di fiducia sul testo, la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama ha stabilito che nella seduta di domani, dalle 10, in diretta Rai, sono in agenda la discussione generale sulla questione di fiducia (per un'ora e 20 minuti) e le dichiarazioni di voto. Seguirà la chiama, intorno alle 12,40. Ciascun senatore, inoltre, voterà dal proprio posto e non sfilerà davanti al banco della presidenza, come di solito avviene. (Rin)