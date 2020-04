Imprese: Tagliavanti (Camera commercio), resistono ma fondamentali misure nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il passare dei giorni in attesa della 'fase 2', quella della graduale riapertura di attività e uffici, "la situazione del tessuto imprenditoriale romano resta molto seria e sofferente". Lo dichiara, in una nota, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. "Questo quinto report mette però in evidenza, ancora una volta - aggiunge Tagliavanti - lo spirito d’iniziativa e la capacità di resistenza degli imprenditori visto che il 90 per cento del campione è convinto che non sarà compromessa la possibilità di proseguire la propria attività con un lockdown fino al 13 aprile, ma il 60 per cento indica anche che non sarà indolore perché, parallelamente, sarà inevitabile un aumento delle perdite. E non va sottovaluta la percentuale del 10 per cento che teme fortemente per la stessa sopravvivenza della propria impresa. In questa fase di profonda crisi - continua - i provvedimenti economici varati dal Governo si rivelano un’ancora di salvezza fondamentale per sperare nel futuro e in un graduale ritorno alla normalità. Il 94 per cento delle imprese utilizzerà, infatti, le misure di sostegno previste dal decreto legge 'Cura Italia' e, in particolare, il ricorso alla cassa integrazione (49,9 per cento) e l’accesso facilitato alla liquidità (33,9 per cento). Misure in parte dolorose, ma assolutamente necessarie per mantenere viva la spina dorsale della nostra economia, fatta di migliaia di piccole e piccolissime imprese che – conclude Tagliavanti - seppur colpite nel profondo, stanno curandosi le ferite e sono pronte a ripartire. Agli imprenditori, che una volta di più, dimostrano la loro resilienza va tutta la mia gratitudine. Ed è dovere imprescindibile di tutte le Istituzioni, lo ribadisco, supportare questa ammirevole tenacia con ogni azione possibile". (Com)