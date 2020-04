Libia: nonostante il coronavirus proseguono progetti del porto di Zawia e della torre di controllo di Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli, in Libia, ha rivelato che i progetti del porto di Zawia e della torre di controllo dell'aeroporto di Mitiga stanno procedendo nonostante il coprifuoco del coronavirus. Il comitato responsabile dei tender ha dichiarato che lo studio e il processo di progettazione del porto marittimo di Zawia sono vicini all'affidamento alla compagnia vincente. Per quanto riguarda li progetto aeroportuale, l'edificio che dovrà ospitare una torre di controllo alternativa per l'aeroporto di Mitiga è pronto e in attesa dell'approvazione delle autorità competenti. Il quotidiano online in lingua inglese "Libya Herald" riferisce di una serie di altri contratti di fornitura per lo sviluppo del traffico aereo, in attesa dell'apertura di crediti esterni dopo l'approvazione della Banca centrale della Libia. Proseguono, inoltre, i lavori di realizzazione della nuova sala passeggeri dello scalo aereo di Mitiga, ma a ritmo ridotto a seguito del coprifuoco del coronavirus (in vigore dalle 14:00 alle 09:00 del mattino). E' stato peraltro concordato con le società che attuano progetti di manutenzione nell'aeroporto di Mitiga un'interruzione dei lavoro per motivi di sicurezza. Lo scalo è infatti spesso oggetto di bombardamenti da parte delle forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. (Res)