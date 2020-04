Coronavirus: Ponti e Rozza (Pd), Regione Lombardia tuteli i lavoratori del trasporto merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- a Regione tuteli i lavoratori del trasporto merci. A chiederlo in una nota sono i consiglieri regionali, Gigi Ponti e Carmela Rozza (Pd) che spiegano:"Il sempre maggiore utilizzo dell'e-commerce ha portato a un intensificarsi delle attività di distribuzione e magazzinaggio che non consente ai lavoratori di tenere le distanze di sicurezza necessarie, e spesso questo accade in assenza di mascherine. I rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto di limitare la consegna delle merci a quelle essenziali ( ad esempio, medicinali, alimentari, carburante), ma la richiesta è rimasta lettera morta. Anzi con l'ultima ordinanza del 6 aprile la Regione ha liberalizzato le consegne a domicilio , senza distinzione. Un provvedimento che mette a rischio la salute dei lavoratori e implica un pericolo di maggior diffusione del contagio". "Vista la liberalizzazione sulle consegne volute da regione- concludono i consiglieri dem- la stessa appronti un piano di tutela, a partire dai dispositivi di tutela fino al monitoraggio attraverso i tamponi della condizione dello stato infettivologico dei lavorator"i, conclude la nota. (Com)