Massa Carrara: crolla ponte vicino ad Aulla, ministro De Micheli chiede relazione all'Anas

- Un ponte stradale è crollato ad Albiano Magra vicino ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Due furgoni che stavano transitando in quel momento sono precipitati e i due autisti sono rimasti feriti. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, informano che il più grave dei feriti è stato portato in ospedale con un elicottero del 118. Sono in corso le operazioni di intercettazione della tubazione di gas che passava nel ponte per le verifiche e la messa in sicurezza. Il crollo è avvenuto alle 10.20 di stamani. Il pochissimo traffico di questi giorni di emergenza coronavirus ha evitato che il crollo provocasse un disastro maggiore: quel tratto di strada è normalmente molto trafficato. L’autista di uno dei due mezzi è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo quasi illeso ma sotto choc. L'altro autista ha riportato alcune fratture. Il ponte unisce la statale della Cisa con la provinciale di Albiano.Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sta seguendo la vicenda ed "ha contattato - si legge in una nota del dicastero - il sindaco del Comune, Roberto Valettini, per accertarsi delle condizioni di salute della persona coinvolta che, stando alle prime informazioni, sembra avere riportato lievi ferite. Il ministro ha inoltre chiesto immediatamente una dettagliata relazione ad Anas, la società che nel 2018 è diventata gestore dell’ex strada provinciale 70, acquisendo la gestione dalla provincia di Massa Carrara. Gli accertamenti sono in corso - conclude la nota - e Anas, su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvederà a fornire tutte le informazioni conseguenti sulla viabilità".Immediate le reazioni politiche. Il deputato genovese Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, commenta in una nota afferma: "Il ponte di Caprigliola, che collega Santo Stefano Magra ad Albiano, è crollato poco fa. Apprendo questa tragica notizia confidando che, come al momento mi giungono aggiornamenti, non vi siano vittime. Al momento si è a conoscenza di un solo ferito, un corriere. Vivo con ansia e preoccupazione questa fase in cui i soccorsi sono al lavoro per accertare l'entità di questo disastro".Per il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture, Edoardo Rixi, "la manutenzione delle infrastrutture, ponti, viadotti, gallerie e strade non può più aspettare. Il crollo del Ponte di Albiano, al confine tra Toscana e Liguria, poteva trasformarsi in tragedia, visto che in tempi normali è trafficatissimo, arteria di collegamento tra due Regioni". Il parlamentare aggiunge in una nota che "per fortuna, da quanto si apprende dalla stampa, è rimasta ferita in modo lieve solo una persona, a cui va il mio augurio di pronta guarigione. Il crollo di oggi non può che evidenziare l'assoluta necessità di intervento: abbiamo miliardi di euro bloccati in manutenzioni in Anas e altri gestori delle infrastrutture. Nonostante il governo spesso citi il modello Genova, sembra invece che non abbia imparato davvero la lezione, visto che, dopo quasi due anni, vediamo ancora lavori fermi da processi burocratici troppo complicati e un sistema di controlli inefficace". Secondo Rixi, "per la ripartenza post emergenza Covid-19 lo sblocco dei cantieri delle manutenzioni, con procedure straordinarie, deve essere messo in cima all'agenda economica del Paese".I senatori toscani di Forza Italia, Massimo Mallegni (capogruppo in commissione Lavori Pubblici), Barbara Masini e Roberto Berardi in una congiunta hanno fatto sapere che le immagini del ponte completamente collassato su se stesso che collega la provincia di Massa Carrara con quella di La Spezia, "sono un déjà vu che non avremmo più voluto rivivere". "Dobbiamo, e siamo al paradosso ringraziare l’emergenza sanitaria che ha evidentemente contingentato il traffico su quel tratto stradale che di solito è molto più intenso e ci ha permesso di tirare un sospiro di sollievo per le condizioni fisiche degli automobilisti coinvolti", affermano i senatori diu FI. "E' di novembre 2019 la comparsa della prima crepa su quel ponte ma dopo un intervento di riparazione e 'attenti controlli' da parte dell’Anas, era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico. Ci pare evidente - aggiungono - come questi controlli non fossero poi così attenti se dopo appena 5 mesi il ponte in questione si è accartocciato su se stesso in questa maniera. Presenteremo un'interrogazione urgente in commissione Lavori pubblici per capire l'effettivo stato delle nostre infrastrutture, perché è chiaro che la tragedia del ponte Morandi non ci ha insegnato niente", conclude la nota dei senatori toscani di Forza Italia. (Rin)