Taiwan: coronavirus, l’Oms ignorò i primi avvertimenti dell’isola a fine dicembre (4)

- Il primo caso ufficiale di contagio da coronavirus a Taiwan risale al 21 gennaio scorso: per allora, i primi casi di infezione erano stati già segnalati anche da Thailandia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, e la televisione di Stato cinese aveva ammesso la trasmissibilità del virus tra persone: eppure, l’Organizzazione mondiale della Sanità si riunì per discutere se proclamare uno stato di emergenza sanitaria internazionale solamente il 22 gennaio. La decisione di procedere in tal senso, prendendo atto della situazione di emergenza, venne rinviata dall’Oms quel giorno e i giorni successivi, mentre su riviste scientifiche internazionali, come il “New England Journal of Medicine”, venivano pubblicate evidenze dei primi casi di trasmissione umana del virus a Wuhan risalenti già al mese di dicembre 2019. L’Oms si mobilitò concretamente, inviando un proprio team di esperti in Cina, soltanto il 28 gennaio. Il 30 gennaio, infine, l’agenzia decise di prendere formalmente atto della crisi, classificando l’epidemia di coronavirus in corso a Wuhan come Emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). (segue) (Cip)