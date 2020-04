Iran: presidente Rohani fa appello a Fmi per prestito emergenza di 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha lanciato oggi un appello al Fondo monetario internazionale (Fmi) per approvare una richiesta di prestito di emergenza da 5 miliardi di dollari per combattere l’emergenza coronavirus che nel paese ha provocato finora 3.993 morti a fronte di 64.586 contagi. "Esorto tutte le organizzazioni internazionali ad adempiere ai loro doveri", ha detto Rohani durante una riunione del gabinetto di governo. "Siamo membri dell'Fmi. Se ci sarà qualche discriminazione tra l'Iran e gli altri paesi nel concedere prestiti, né noi né l'opinione mondiale lo tollereremo", ha dichiarato il presidente iraniano. L'Iran ha annunciato il 12 marzo di aver richiesto il prestito all’Fmi per contribuire a combattere quello che rappresenta uno dei più gravi focolai del Medio Oriente. L'Iran non ha mai ricevuto assistenza dall'Fmi dal "credito di riserva" emesso tra il 1960 e il 1962, secondo i dati della stessa istituzione internazionale. Secondo il sito web dell’Fmi, uno strumento finanziario rapido "è disponibile per tutti i paesi membri che devono far fronte a una necessità urgente di bilancia dei pagamenti".(Res)