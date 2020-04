Energia: Iran, Opec+ non ha proposta chiara per affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è profondamente preoccupato per la mancanza di una proposta chiara da parte dei paesi del gruppo Opec+ per affrontare in modo adeguato la crisi del settore petrolifero. È quanto emerge da una lettera del ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zangeneh, inviata all’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, in vista della videoconferenza dei paesi parte dell’alleanza Opec+ (che riunisce i paesi Opec e dieci produttori al di fuori del Cartello) prevista per domani, 9 aprile. "Le vaghe circostanze in cui si stanno organizzando l'imminente conferenza Opec e la riunione ministeriale dei paesi non Opec sono di grande preoccupazione per noi", ha dichiarato Zanganeh nella lettera indirizzata al ministro del Petrolio algerino, Mohamed Arkab. Secondo il ministro iraniano un incontro "non sarà fruttuoso” senza prima capire quali sono gli obiettivi da raggiungere e la reazione del mercato petrolifero. Per il ministro iraniano questioni come la dimensione di un taglio e la durata, quanto taglierebbero paesi come gli Stati Uniti e il Canada, è la base per i tagli per ciascun paese e come dovrebbero essere distribuite le riduzioni, dovrebbero essere discusse prima di tenere una videoconferenza. L'Iran, che è soggetto alle sanzioni statunitensi dal maggio 2018, è stato esentato in questi anni da qualsiasi riduzione della produzione. Ieri, in un messaggio sul suo profilo Twitter Zanganeh ha invitato gli Stati Uniti e il Canada a unirsi ai produttori di petrolio non Opec guidati dalla Russia per ridurre la produzione petrolifera e rispondere in modo adeguato alla crisi derivante dal crollo della domanda provocato dall’emergenza coronavirus e dall’eccesso di offerta petrolifera causato dal fallimento dell’accordo Opec+ lo scorso 6 marzo. (Res)