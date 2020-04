© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, scrive su Facebook: "Stamattina, questo è il ponte vicino a Aulla. Se non ci mettiamo subito a lavorare sui cantieri con il piano Shock - presentato ormai da molti mesi - ogni anno andrà peggio. E se non lo facciamo in questa fase di crisi - conclude l'ex premier - vuol dire che ci vogliamo del male. Apriamo questi benedetti cantieri, subito". (Rin)