Serbia-Turchia: atterrati all'aeroporto di Belgrado aiuti sanitari inviati da Ankara

- E' atterrato oggi all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado un aereo militare turco contenente aiuti sanitari per sostenere la Serbia nell'emergenza coronavirus. Secondo una nota del ministero serbo della Difesa, il ministro Aleksandar Vulin ha accolto il velivolo all'aeroporto. Vulin ha espresso a nome del presidente serbo, Aleksandar Vucic, gratitudine per "l'immenso aiuto" arrivato nel momento giusto. "In questi momenti non solo si riconoscono gli amici, non solo si vedono quali paesi vedono nella Serbia un amico, ma si riconosce anche il futuro. In questi tempi, i tempi più difficili, stiamo costruendo la politica del futuro", ha detto il ministro. L'ambasciatore turco a Belgrado, Tanju Bilgic, ha espresso il proprio cordoglio per le vittime fra i contagiati dal coronavirus in Serbia. "Mi auguro che i cittadini dell'amica Serbia possano uscire da questa catastrofe con le minori perdite possibili. In turco esiste un detto: gli amici si riconoscono nei momenti più bui", ha detto l'ambasciatore. (Seb)