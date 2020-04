Difesa: al policlinico militare del Celio di Roma nasce l'hub Covid-Hospital da 120 posti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Speranza durante la visita ha commentato che "questo hub Covid-hospital rappresenta uno dei tasselli per le settimane a venire nella battaglia contro il virus. L'Italia vincerà la sfida, ma la ricerca scientifica ancora non ha trovato un vaccino utile, dunque è di estrema importanza continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale. Voglio esprimere tutto il mio senso di gratitudine per il lavoro del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Le Forze amate hanno rappresentato uno dei soggetti fondamentali in questa emergenza. Dentro l'emergenza - ha sottolineato - hanno risposto le Forze armate, hanno risposto tutti i cittadini italiani rispettando, per la stragrande maggioranza, le regole adottate dal governo, ha risposto lo Stato". Il materiale e le attrezzature sanitarie saranno fornite dalla struttura commissariale del dottor Arcuri nominata dal governo per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza Covid-19, mentre il ministero della Difesa concorrerà alle spese finanziare attraverso un contribuito fornito da "Difesa Servizi", Società in house del ministero. In particolare, tale iniziativa rientra nell'accordo quadro per la cooperazione in tema di sanità pubblica tra ministero della Difesa e regione Lazio e le più recenti convenzioni con l'azienda ospedaliera S. Giovanni – Addolorata e con l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. (Com)